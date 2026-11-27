В России готовятся сделать прививку от ВПЧ частью государственной программы профилактики онкологических заболеваний. Вакцинацию планируют включить в Национальный календарь для девочек в возрасте 12 лет. На реализацию программы в ближайшие три года заложили 17,4 млрд рублей.

По словам заместителя директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава Светланы Макаровой, вакцина наиболее эффективна до начала половой жизни, поскольку вирус папилломы человека преимущественно передаётся половым путём. Инфекция может стать причиной развития нескольких видов рака.

Бюджетное финансирование будет увеличиваться поэтапно: в 2027 году на вакцинацию направят 3 млрд рублей, в 2028-м и 2029-м — по 7,2 млрд рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете, принятом Госдумой в третьем чтении.

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) в России, согласно озвученным планам, должна начаться во второй половине 2027 года. Сначала прививки предложат девочкам от 9 до 14 лет, а позднее программу намерены расширить на мальчиков-подростков. Для мальчиков прививка не столь необходима. Инфекция у мужчин часто протекает без выраженных симптомов и может сопровождаться появлением доброкачественных образований.