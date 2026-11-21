Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби. Российский представитель сравнил отношения сторон с отношениями вассала и хозяина.

«Отлично — вассал не должен спорить с хозяином», — написал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, Борис Писториус извинился за резкие слова в адрес Пентагона из-за ударов ВСУ по России. Министр обороны Германии признал, что во время пресс-конференции неудачно выразился, отвечая на вопрос на английском языке. При этом от своей позиции по поводу украинских атак на российскую территорию он не отказался.

Ранее Колби усомнился в пользе атак по объектам в глубине российской территории, отметив, что они не останавливают продвижение российских войск и не приближают завершение боевых действий. Писториус ответил на эту критику публично, назвав её «довольно глупой».