Германия должна содействовать мирным переговорам, а её нынешнюю политику необходимо изменить. С таким заявлением выступила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель, комментируя в соцсети X телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Политик приветствовала контакт президентов России и США, назвав его примером того, как должна работать дипломатия. Она выразила надежду, что их усилия помогут скорее прекратить кровопролитие.

Немецкое правительство, по мнению Вайдель, действует в противоположном направлении. Она обвинила федеральные власти в эскалации вместо поддержки переговорного процесса.

«С нами всё изменится», — пообещала сопредседатель АдГ.

Заявление Вайдель прозвучало после победы АдГ на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. По приведённым данным, партия получила 43,8% голосов, тогда как ХДС канцлера Фридриха Мерца — 17,2%.

Путин и Трамп поговорили по телефону 8 сентября. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, глава государства изложил своё видение ситуации на фронте и обозначил шаги, которые Вашингтон мог бы предпринять для завершения конфликта. Российский лидер также положительно оценил посреднические усилия американской стороны.

Во время телефонной беседы 8 сентября Путин и Трамп также договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам, включая обмены задержанными и воссоединение детей с семьями. Российский президент поблагодарил Меланию Трамп за содействие. Разговор продолжался около часа, лидеры условились оставаться на связи.