«Вдвоём отработали четверых»: Командир морской пехоты раскрыл детали дерзкого боя в Доброполье

Бой за укреплённые позиции в Доброполье длился около 20 минут. Решающий удар нанесла противотанковая мина: после взрыва сопротивление на позиции прекратилось. Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

Военкор показал, как работают бойцы РФ в Доброполье. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

По его словам, морпехи добрались до разрозненных групп ВСУ, которые остались без связи после ухода командиров из города. Степанян отметил, что за каждым укрытием была новая огневая точка. Противник не спешил складывать оружие. Он привёл пример одного из боёв.

«Зашли, закрепились, и буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ... Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоём отработали четверых», — приводит его слова военкор Zvezdanews.

По словам командира, его бойцы действовали вдвоём против четверых. Противник общался по-русски, поэтому сомнений не возникло.

Ранее Life.ru рассказывал об окружении украинских подразделений в Доброполье. В начале октября российские войска продвигались в северной части города, а морская пехота закреплялась на его окраинах. Уже 9 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ещё 103 зданий. Бои продолжались в жилых кварталах и возле городских объектов.