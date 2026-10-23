Убившую бывшего возлюбленного вебкам-модель доставили в суд, Life.ru публикует кадры
В Москве доставили в суд модель, подозреваемую в убийстве бывшего парня
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В Москве доставили в суд 21-летнюю вебкам-модель Юлию П., обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного. Эксклюзивные кадры прибытия девушки под конвоем оказались в распоряжении Life.ru.
Модель, убившую парня в Москве, доставили в суд. Видео © Life.ru
Сегодня в Таганском районном суде столицы девушке должны избрать меру пресечения. На кадрах видно, как сотрудники полиции сопровождают её в здание через служебный вход.
Ранее Life.ru сообщал о задержании 21-летней вебкам-модели по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного. Тело молодого человека с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве. По предварительным данным, он пришёл к бывшей девушке в состоянии опьянения, после чего между ними вспыхнула ссора. Предположительно, во время конфликта девушка ударила его ножом в грудь. Life.ru также публиковал запись камеры наблюдения в доме, где произошла трагедия.