Убившую бывшего возлюбленного вебкам-модель доставили в суд, Life.ru публикует кадры

Сегодня в Таганском районном суде столицы девушке должны избрать меру пресечения. На кадрах видно, как сотрудники полиции сопровождают её в здание через служебный вход.

Почему женщины убивают? Криминалист озвучил две версии того, что произошло между вебкамщицей и её бывшим

Почему женщины убивают? Криминалист озвучил две версии того, что произошло между вебкамщицей и её бывшим

Ранее Life.ru сообщал о задержании 21-летней вебкам-модели по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного. Тело молодого человека с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве. По предварительным данным, он пришёл к бывшей девушке в состоянии опьянения, после чего между ними вспыхнула ссора. Предположительно, во время конфликта девушка ударила его ножом в грудь. Life.ru также публиковал запись камеры наблюдения в доме, где произошла трагедия.