«Ведомости» представили клуб молодых экономистов «Новое поколение»

Деловое издание «Ведомости» представило международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Площадка рассчитана на молодых специалистов, которые будут обсуждать изменения в экономике, работать с экспертами и участвовать в исследованиях.

Проект запущен при поддержке Фонда Росконгресс. В «Ведомостях» объясняют его появление тем, что привычные экономические модели во многих отраслях меняются быстрее, чем успевает обновляться экспертная повестка.

«Мы задались вопросом: где эта новая экспертиза? В итоге пришли к идее создать сообщество экономистов, которые могли бы не только комментировать происходящие процессы, но и совместно с признанными экспертами формулировать новые идеи, новые правила и тестировать новые гипотезы», — рассказал гендиректор «Ведомостей» Игнатий Павлов.

В презентации также участвовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент «Вымпелкома» Александр Пашков, первый замминистра транспорта Константин Пашков и представитель MTWI Financial Services Келечукву Годфри. Модерировала дискуссию доцент НИУ ВШЭ Екатерина Кручинская.

Одной из тем стала экономика телеком-отрасли. Александр Пашков отметил, что потребление мобильного трафика растёт, а выручка на одного абонента за этим ростом не успевает. По его словам, тарифы на связь за два десятилетия росли значительно медленнее инфляции, при этом резко увеличить цены операторы не могут из-за высокой конкуренции.

Алексей Текслер говорил о подготовке кадров и растущей роли среднего профессионального образования. По приведённым им данным, после девятого класса колледжи выбирают 72% молодых людей, хотя многие из них позднее планируют продолжить обучение в вузах.

Организаторы рассчитывают привлекать к работе клуба не только университетских экономистов, но и специалистов из бизнеса, органов власти и финансового сектора. Среди тем, которые планируют обсуждать участники, — фрагментация мировой экономики, изменение механизмов глобализации и новые модели доверия.