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Опубликовано 10 сентября, 15:10

«Ведомости» запустили видеоподкаст об инвестициях «За длинным рублём»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наши коллеги из «Ведомостей» запустили новый видеоподкаст «За длинным рублём» об инвестициях и управлении личными финансами. В каждом выпуске эксперты будут разбирать доступные россиянам финансовые инструменты, их потенциальную доходность и риски, а также спорить о том, какая стратегия может подойти инвесторам с разными целями.

Главной темой первого выпуска стал один из самых привычных для частного инвестора вопросов — оставить деньги на банковском вкладе или попробовать заработать на фондовом рынке. В студии встретились директор по инвестиционным продуктам маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков и редактор отдела финансов и инвестиций «Ведомостей» Екатерина Литова. Ведёт проект тележурналист Наталья Семенихина.

Открыть или закрыть: что делать с вкладами перед заседанием Центробанка 11 сентября
Открыть или закрыть: что делать с вкладами перед заседанием Центробанка 11 сентября

Участники заняли разные позиции. Литова выступила в защиту депозитов, обратив внимание прежде всего на их предсказуемость и спокойствие для владельца сбережений. По её мнению, фондовый рынок подходит далеко не каждому и не должен автоматически рассматриваться как замена банковскому вкладу.

Юченков, напротив, сделал ставку на долгосрочные инвестиции. Он отметил, что фондовый рынок позволяет выбирать разные стратегии и инструменты, а время при длительном горизонте может работать в пользу инвестора. При этом создатели проекта подчёркивают, что подкаст не должен давать зрителю готовую инструкцию, куда вложить деньги: задача экспертов — разобрать возможные выгоды и риски разных вариантов.

Отдельно в проекте хотят разбирать сам механизм инвестирования без перегруза профессиональным жаргоном. Речь пойдёт о том, как оценивать собственную готовность к риску, какие решения можно принимать самостоятельно и в каких случаях имеет смысл обращаться к профессиональным участникам рынка. В последующих выпусках в студию планируют приглашать по два инвестора или профильных эксперта с разными взглядами на обсуждаемый инструмент.

Первый выпуск «За длинным рублём» уже опубликован на сайте и площадках «Ведомостей». В нём авторы также разбирают, как сохранить накопления от инфляции и можно ли при этом получить дополнительную доходность.

Россиянам рассказали, куда стоит вложить деньги уже сейчас
Россиянам рассказали, куда стоит вложить деньги уже сейчас

Тема особенно актуальна на фоне того, что россиянам приходится выбирать между всё ещё высокими ставками по депозитам и потенциально более доходными, но более рискованными рыночными инструментами. Life.ru недавно разбирался, что происходит со ставками по вкладам и почему в августе они вновь начали немного расти: средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде месяца достигала 12,90% годовых.

Больше материалов о сбережениях и банковских продуктах — в разделе «Вклады» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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