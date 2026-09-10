«Ведомости» запустили видеоподкаст об инвестициях «За длинным рублём»

Наши коллеги из «Ведомостей» запустили новый видеоподкаст «За длинным рублём» об инвестициях и управлении личными финансами. В каждом выпуске эксперты будут разбирать доступные россиянам финансовые инструменты, их потенциальную доходность и риски, а также спорить о том, какая стратегия может подойти инвесторам с разными целями.

Главной темой первого выпуска стал один из самых привычных для частного инвестора вопросов — оставить деньги на банковском вкладе или попробовать заработать на фондовом рынке. В студии встретились директор по инвестиционным продуктам маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков и редактор отдела финансов и инвестиций «Ведомостей» Екатерина Литова. Ведёт проект тележурналист Наталья Семенихина.

Участники заняли разные позиции. Литова выступила в защиту депозитов, обратив внимание прежде всего на их предсказуемость и спокойствие для владельца сбережений. По её мнению, фондовый рынок подходит далеко не каждому и не должен автоматически рассматриваться как замена банковскому вкладу.

Юченков, напротив, сделал ставку на долгосрочные инвестиции. Он отметил, что фондовый рынок позволяет выбирать разные стратегии и инструменты, а время при длительном горизонте может работать в пользу инвестора. При этом создатели проекта подчёркивают, что подкаст не должен давать зрителю готовую инструкцию, куда вложить деньги: задача экспертов — разобрать возможные выгоды и риски разных вариантов.

Отдельно в проекте хотят разбирать сам механизм инвестирования без перегруза профессиональным жаргоном. Речь пойдёт о том, как оценивать собственную готовность к риску, какие решения можно принимать самостоятельно и в каких случаях имеет смысл обращаться к профессиональным участникам рынка. В последующих выпусках в студию планируют приглашать по два инвестора или профильных эксперта с разными взглядами на обсуждаемый инструмент.

Первый выпуск «За длинным рублём» уже опубликован на сайте и площадках «Ведомостей». В нём авторы также разбирают, как сохранить накопления от инфляции и можно ли при этом получить дополнительную доходность.

Тема особенно актуальна на фоне того, что россиянам приходится выбирать между всё ещё высокими ставками по депозитам и потенциально более доходными, но более рискованными рыночными инструментами. Life.ru недавно разбирался, что происходит со ставками по вкладам и почему в августе они вновь начали немного расти: средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде месяца достигала 12,90% годовых.