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Опубликовано 8 октября, 14:11

Великобритания расширила санкции против России на 38 позиций

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов, следует из уведомления британского МИДа от 8 октября.

В числе новых фигурантов санкционного списка — «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит».

Ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и другие меры, предусмотренные британским санкционным режимом.

Россия неоднократно заявляла, что считает западные санкции нелегитимными и неэффективными.

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Ранее Лондон уже расширял антироссийские ограничения. В начале октября Великобритания внесла в санкционные списки ещё 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. В британском правительстве тогда заявили, что меры затронули в том числе суда, связанные с перевозкой российской нефти, а также лиц и организации, которые Лондон связывает с поддержкой России.

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Никита Никонов
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