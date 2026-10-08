Великобритания расширила санкции против России на 38 позиций

Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов, следует из уведомления британского МИДа от 8 октября.

Ранее Лондон уже расширял антироссийские ограничения. В начале октября Великобритания внесла в санкционные списки ещё 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. В британском правительстве тогда заявили, что меры затронули в том числе суда, связанные с перевозкой российской нефти, а также лиц и организации, которые Лондон связывает с поддержкой России.