Верховный суд вернул жалобу Оси из Ореховской ОПГ на пожизненное спустя 15 лет

Верховный суд России не стал рассматривать повторную жалобу лидера ореховской ОПГ Сергея Буторина по прозвищу Ося на пожизненный приговор. Документ вернули со ссылкой на статью 401.17 УПК РФ, следует из материалов суда.

«Возвращено без рассмотрения — статья 401.17 УПК РФ» , — сказано в материалах высшей инстанции.

Буторина приговорили к пожизненному лишению свободы осенью 2011 года. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом и входившей в него ореховской группировкой, а также в 29 убийствах и трёх покушениях.

Первую кассационную жалобу Верховный суд отклонил ещё в 2012 году. Тогда Ося добивался отмены приговора и прекращения уголовного преследования. Спустя годы осуждённый вновь попытался обратиться в высшую судебную инстанцию. Однако жалобу вернули без рассмотрения из-за запрета повторной кассации по тем же правовым основаниям.

Ореховская группировка действовала в Москве с начала 1990-х годов. Её участники занимались вымогательствами, криминальным покровительством бизнесу и устранением соперников. После гибели Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр одним из лидеров ОПГ стал Буторин.

Среди наиболее известных преступлений, вменённых Осе, были убийства киллера Александра Солоника и предпринимателя Отари Квантришвили. В 2022 году Буторину также вынесли новый приговор по делу о покушении на сотрудника милиции, совершённом в Москве в 1998 году.