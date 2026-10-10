«Верим только делам»: В Совфеде оценили итоги прерванных переговоров в Майами

Россия не станет отказываться от обсуждения разумных предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, оценивая перспективы консультаций американской и украинской делегаций.

По его мнению, нарастающие экономические, военные и энергетические трудности вынуждают Киев искать поддержку Вашингтона. Разумные предложения возможны, однако больших надежд на прорыв сенатор не возлагает. По его оценке, прежние договорённости в Анкоридже были перечёркнуты.

«Эту историю мы хорошо знаем, мы её выучили и глубоко проработали, поэтому верим только реальным делам и договорённостям, которые зафиксированы на бумаге, потому что иначе это всё медийные упражнения», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что участники встречи в Майами обсудили шаги для урегулирования конфликта на Украине до зимы. В повестку вошли вопросы устойчивости энергосистемы, экспорта зерна и гарантий безопасности.