«Верим только делам»: В Совфеде оценили итоги прерванных переговоров в Майами
Сенатор Карасин: По итогам переговоров в Майами возможны разумные идеи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия не станет отказываться от обсуждения разумных предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, оценивая перспективы консультаций американской и украинской делегаций.
По его мнению, нарастающие экономические, военные и энергетические трудности вынуждают Киев искать поддержку Вашингтона. Разумные предложения возможны, однако больших надежд на прорыв сенатор не возлагает. По его оценке, прежние договорённости в Анкоридже были перечёркнуты.
«Эту историю мы хорошо знаем, мы её выучили и глубоко проработали, поэтому верим только реальным делам и договорённостям, которые зафиксированы на бумаге, потому что иначе это всё медийные упражнения», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что участники встречи в Майами обсудили шаги для урегулирования конфликта на Украине до зимы. В повестку вошли вопросы устойчивости энергосистемы, экспорта зерна и гарантий безопасности.
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