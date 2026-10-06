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Опубликовано 6 октября, 18:22

«Вернитесь к диалогу с Москвой»: В Европе раскритиковали Макрона за курс против РФ

Финский политик Мема обвинил Макрона в разжигании конфликта с Россией

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Финский политик Армандо Мема призвал президента Франции Эмманюэля Макрона отказаться от жёсткой риторики в отношении России и вернуться к диалогу с Москвой. Представитель партии «Альянс свободы» написал об этом в соцсети X.

Поводом стало заявление французского лидера об ударах России по украинской инфраструктуре. Мема в ответ обвинил Париж в эскалации напряжённости и указал на продолжающееся военное сотрудничество Франции с Киевом.

«Франция нагнетает обстановку как в риторике, так и в действиях, проявляя безответственность. Макрон должен вернуться к диалогу с Москвой, но вместо этого он активно разжигает опосредованную войну против неё», — заявил политик.

Среди аргументов Мема упомянул подготовку украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale. Париж и Киев действительно договорились начать обучение лётчиков, после чего Украине планируется передать первые самолёты.

Финский политик также обратил внимание на присоединение его страны к французской инициативе Forward Deterrence. Она предусматривает углубление сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая консультации и совместные мероприятия. При этом Хельсинки подчёркивал, что не собирается размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

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Ранее сообщалсь, что Финляндия официально присоединилась к французской концепции продвинутого сдерживания, и в ближайшие месяцы Париж и Хельсинки создадут руководящую группу по ядерным вопросам. Эстония пока не присоединилась, но обсуждает с Францией углубление сотрудничества — премьер Кристен Михал допустил такое взаимодействие в ядерной сфере в будущем.

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Анастасия Никонорова
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