Финский политик Армандо Мема призвал президента Франции Эмманюэля Макрона отказаться от жёсткой риторики в отношении России и вернуться к диалогу с Москвой. Представитель партии «Альянс свободы» написал об этом в соцсети X.

Поводом стало заявление французского лидера об ударах России по украинской инфраструктуре. Мема в ответ обвинил Париж в эскалации напряжённости и указал на продолжающееся военное сотрудничество Франции с Киевом.

«Франция нагнетает обстановку как в риторике, так и в действиях, проявляя безответственность. Макрон должен вернуться к диалогу с Москвой, но вместо этого он активно разжигает опосредованную войну против неё», — заявил политик.

Среди аргументов Мема упомянул подготовку украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale. Париж и Киев действительно договорились начать обучение лётчиков, после чего Украине планируется передать первые самолёты.

Финский политик также обратил внимание на присоединение его страны к французской инициативе Forward Deterrence. Она предусматривает углубление сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая консультации и совместные мероприятия. При этом Хельсинки подчёркивал, что не собирается размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.