Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Список составила туристическая платформа Mytour, а его результаты опубликовало издание Wasted в социальных сетях.

Составители списка отметили сочетание европейских и азиатских черт во внешности российских женщин. Они также обратили внимание на цвет глаз, особенности кожи и пропорции фигуры.

Авторы подборки поставили россиянок выше представительниц ещё 19 государств. Второе место досталось Венесуэле, третью строчку заняла Индия. В первую пятёрку также вошли Аргентина и Сербия. Следом расположились Швеция, Колумбия, Франция, Италия и Нидерланды.

США оказались на 11-й строчке рейтинга. Великобритания заняла 13-е место, Австралия — 15-е, а Украина замкнула список из 20 государств.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятёрку стран с самыми красивыми женщинами по версии аналитического портала World Population Review. В опубликованной в мае подборке россиянки заняли четвёртую строчку. Первое место тогда досталось Колумбии, за которой расположились Польша и Греция. Пятёрку лидеров замкнула Чехия. При подготовке списка авторы использовали материалы за 2025 год, включая результаты конкурсов красоты и голосования пользователей интернета. Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с итогами рейтинга. Он заявил, что женщины России, Белоруссии и Украины заслуживают мест в первой тройке, а россиянок назвал самыми красивыми.