Ветеран ВОВ Дмитрий Колодезный скончался в Воронеже за три недели до столетия

В Воронеже на сотом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Дмитрий Колодезный. До своего столетнего юбилея он не дожил всего три недели. О смерти фронтовика сообщил мэр Сергей Петрин.

Дмитрий Дмитриевич должен был отметить 100-летие 12 ноября. Градоначальник выразил соболезнования его родным и близким, отметив боевые заслуги ветерана и его многолетний труд после войны.

Колодезный родился в Калачеевском районе Воронежской области. В 1943 году его призвали в Красную армию. Он служил на Дальнем Востоке в составе 300-й стрелковой дивизии, командовал расчётом 82-миллиметрового миномёта и участвовал в боях против японских войск.

В сентябре 1945 года фронтовик стал участником Парада Победы в Харбине. После окончания службы он вернулся в родные края, где работал водителем скорой помощи в Калачеевской районной больнице. В 1970-х годах трудился шофёром в колхозе, а с 2009 года жил в Воронеже.

За военные заслуги Колодезного наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными наградами в честь Победы. У ветерана остались дети, внуки, правнуки и праправнучка.

Ранее Life.ru рассказывал, что 3 октября в Сургуте скончался 102-летний участник Великой Отечественной войны Иван Тимченко. Он воевал на Первом Украинском фронте, а после Победы участвовал в освоении нефтяных месторождений Западной Сибири. За трудовые заслуги фронтовик получил орден Ленина. В сентябре не стало и 97-летнего Алексея Шевченко — последнего ветерана ВОВ в Алагирском районе Северной Осетии. Он пережил оккупацию, служил под Ленинградом и участвовал в Советско-японской войне.