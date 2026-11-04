Полиция Нью-Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана из-за распространения поддельного видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В сфабрикованном ролике российский дипломат якобы критиковал Индию за вмешательство во внешнюю политику Москвы и закупки нефти. Об этом сообщила полиция индийской столицы.

Поводом для расследования стала публикация в соцсети X, обнаруженная правоохранителями 3 ноября при мониторинге интернета. Видео с ложными высказываниями «гневного» Лаврова распространили через аккаунт Бхушана. Полицейские усмотрели в распространении ролика признаки нескольких правонарушений.

«Видео содержало вводящую в заблуждение и провокационную информацию, способную спровоцировать распространение слухов, нанести ущерб чьей-либо репутации и нарушить общественный порядок», — заявили в полиции.

Дело зарегистрировали в специальном подразделении полиции Дели. Адвокату вменяют статьи о подлоге, клевете, использовании поддельных документов и распространении высказываний, способных вызвать общественные беспорядки. Кроме того, расследование ведётся по положениям индийского законодательства об информационных технологиях.

Подлинность ролика отдельно проверило Министерство иностранных дел Индии. Ведомство подтвердило, что запись подверглась цифровой обработке, а приписанные Лаврову слова не соответствуют действительности. Российское посольство также отвергло достоверность видео. Сейчас следователи выясняют обстоятельства его появления и распространения в социальных сетях.