Виновнику взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске заменили условный срок реальным
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Бывшего работника газозаправочной станции по делу о взрыве в доме Нижневартовска отправят в колонию вместо ранее назначенного условного срока. Об изменении приговора сообщила прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.
В июне городской суд назначил мужчине четыре года условно. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала решение. Апелляционный суд назначил четыре года колонии общего режима.
Напомним, трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. Погибли 10 человек. По данным следствия, работник газозаправочной станции переполнил баллон, после чего клиент заправки принёс его домой, где и произошёл взрыв. Суд приговорил фигуранта к условному сроку на четыре года и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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