Обещанные банком 20% годовых ещё не означают, что именно столько удастся заработать на своих сбережениях. За привлекательными предложениями могут скрываться временные акции, дополнительные расходы и условия, из-за которых итоговая доходность окажется заметно ниже. Как самостоятельно выбрать действительно выгодный вклад, Life.ru рассказал руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Евгений Чейченец.

По словам эксперта, прежде всего необходимо разобраться, кому и на каких условиях банк предоставляет максимальную ставку. Нередко повышенный процент доступен исключительно новым клиентам или тем, кто впервые переводит в организацию свои средства. В других случаях для получения обещанной доходности приходится оформлять платную подписку на банковские сервисы либо выполнять определённый объём покупок по карте.

Выбор банковского вклада — это стратегическое решение, от которого зависит сохранность и доходность сбережений. Евгений Чейченец Руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни»

Особенно внимательно Чейченец советует проверять, как долго действует повышенная ставка. Иногда привлекательный процент сохраняется только первые два-три месяца, после чего банк существенно снижает доходность. Встречаются и вклады со ступенчатыми условиями, когда ставка меняется в зависимости от периода размещения денег.

Например, банк предлагает вклад под 20% годовых на 12 месяцев, но максимальная ставка действует только первые три месяца, а оставшиеся девять месяцев составляет 12%. В таком случае при размещении 1 млн рублей без капитализации клиент получит около 140 тысяч рублей дохода вместо 200 тысяч, которые заработал бы при сохранении ставки 20% на весь год. Это приблизительный расчёт без учёта налогов.

«Поэтому лучше заранее рассчитать, сколько удастся заработать за весь период. При выборе вклада важно смотреть не на промо ставку, а на эффективную ставку», — объяснил финансист.

Не менее важен способ начисления процентов. По словам Чейченца, при одинаковой номинальной ставке и прочих равных условиях вклад с ежемесячной капитализацией принесёт больше денег, чем депозит, по которому весь доход выплачивают только в конце срока. Это происходит потому, что начисленные проценты прибавляются к первоначальной сумме и в дальнейшем тоже начинают приносить доход.

Эксперт также рекомендует не размещать все сбережения в одном продукте. Для денег, которые могут понадобиться в любой момент, лучше использовать накопительный счёт, а остальные средства распределять между короткими и среднесрочными вкладами на три-шесть месяцев. Такой подход позволяет сохранить доступ к резерву и одновременно зафиксировать привлекательную доходность на определённый период.

«При формировании сберегательной стратегии важно гибко распределять средства по срокам, используя накопительные счета для оперативного резерва и короткие либо среднесрочные вклады на три-шесть месяцев для фиксации пиковой доходности», — отметил Чейченец.

При размещении крупных сумм также необходимо учитывать систему страхования вкладов. Стандартный лимит возмещения составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке, включая начисленные проценты. Поэтому сбережения, превышающие эту сумму, можно распределить между несколькими кредитными организациями.

Самостоятельно изучать предложения десятков банков необязательно. Финансовые маркетплейсы позволяют сравнить процентные ставки, сроки размещения средств, варианты выплаты дохода и дополнительные требования к клиентам. Более того, во многих случаях открыть подходящий вклад можно непосредственно на такой платформе, не посещая банковский офис.