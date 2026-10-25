Россиянам назвали риски и минусы оплаты покупок по QR-коду

Оплата покупок по QR-коду может оставить россиян без привычного кешбэка и создать дополнительные риски для безопасности денег. О подводных камнях такого способа расчётов агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Главный нюанс связан с банковскими бонусами. При оплате через Систему быстрых платежей деньги списываются непосредственно со счёта, поэтому кешбэк, предусмотренный за покупки по карте, обычно не начисляется. Однако исключения существуют: вознаграждение может предоставляться по акциям СБП, продавца или выбранного платёжного сервиса.

Отдельные сложности возможны при использовании кредитных средств. Банк может ограничивать такие операции или устанавливать для них особые тарифы. При этом обычные покупки через СБП не уменьшают доступный лимит бесплатных переводов между физическими лицами.

Есть и технический недостаток. Для оплаты по QR-коду через банковское приложение обычно требуется интернет. Если связь в магазине работает плохо, покупателю придётся искать устойчивый сигнал или выбирать другой способ расчёта.

Но самый неприятный риск — мошенничество. Аферисты могут наклеивать поддельные QR-коды поверх настоящих на кассах и в меню заведений. После сканирования человек рискует попасть на фишинговый сайт, где у него попытаются выманить платёжные данные или предложат установить вредоносную программу. Ранее Life.ru рассказывал о поддельных письмах от имени госведомств, в которых мошенники использовали QR-коды для кражи банковских данных.

Валишвили советует отдавать предпочтение динамическим QR-кодам, которые появляются непосредственно на экране платёжного терминала или кассы. Дополнительно перед подтверждением операции стоит проверить название получателя и сумму платежа. Само наличие QR-кода ещё не гарантирует, что деньги отправятся нужному продавцу.

Ранее Life.ru разбирал изменения банковских программ кешбэка. Некоторые кредитные организации вводят дополнительные условия для получения повышенных бонусов, ограничивают максимальную сумму возврата или требуют самостоятельно выбирать категории покупок. Кроме того, Life.ru рассказывал о новых мерах защиты банковских переводов: с марта 2027 года банки должны будут отклонять операции при обнаружении вредоносного ПО на устройстве клиента с учётом предусмотренных законом условий.