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Опубликовано 29 октября, 12:26

Выгода может сгореть: Экономист раскрыла разницу между вкладом и накопительным счётом

Экономист Литвиненко: Вклад и накопительный счёт отличаются сроком хранения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выбирать между вкладом и накопительным счётом нужно прежде всего с учётом того, когда понадобятся деньги, пояснила экономист, доцент кафедры управления РГГУ Инна Литвиненко. По её словам, рекламные 14–15% годовых могут зависеть от трат по карте, перевода зарплаты или других требований банка.

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Если сбережения не понадобятся несколько месяцев, вклад позволяет зафиксировать ставку. Однако досрочное закрытие обычно лишает значительной части процентов. Накопительный счёт удобнее для свободного доступа к деньгам, но его доходность банк может пересматривать.

Важно проверить и способ начисления процентов: если их считают на минимальный месячный остаток, даже кратковременное снятие крупной суммы уменьшит доход. Повышенная ставка также может действовать лишь первые два–три месяца. Сравнивать следует итоговый заработок за весь срок, отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% по итогам заседания 23 октября. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Дальнейшие шаги будут зависеть от динамики цен и экономических рисков.

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Борис Эльфанд
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