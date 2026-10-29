Выгода может сгореть: Экономист раскрыла разницу между вкладом и накопительным счётом

Выбирать между вкладом и накопительным счётом нужно прежде всего с учётом того, когда понадобятся деньги, пояснила экономист, доцент кафедры управления РГГУ Инна Литвиненко. По её словам, рекламные 14–15% годовых могут зависеть от трат по карте, перевода зарплаты или других требований банка.

Если сбережения не понадобятся несколько месяцев, вклад позволяет зафиксировать ставку. Однако досрочное закрытие обычно лишает значительной части процентов. Накопительный счёт удобнее для свободного доступа к деньгам, но его доходность банк может пересматривать.

Важно проверить и способ начисления процентов: если их считают на минимальный месячный остаток, даже кратковременное снятие крупной суммы уменьшит доход. Повышенная ставка также может действовать лишь первые два–три месяца. Сравнивать следует итоговый заработок за весь срок, отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».