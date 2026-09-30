Владельцы iPhone 18 Pro пожаловались на треск и щелчки в динамиках

Владельцы новых iPhone 18 Pro и 18 Pro Max столкнулись с необычными звуками, которые издают разговорные динамики смартфонов. Пользователи жалуются на потрескивание, щелчки и хлопки, возникающие даже при выполнении обычных действий. Об этом сообщает издание MacRumors.

У некоторых обладателей устройств посторонний шум слышен постоянно, у других появляется лишь при определённых обстоятельствах. Например, во время телефонных звонков, получения уведомлений, использования приложений или прокрутки страниц в браузере.

Также неполадку замечали при открытии экранной клавиатуры, переключении авиарежима и быстром изменении яркости дисплея. Судя по сообщениям на форумах, проблема затрагивает обе старшие модели новой линейки Apple.

Некоторые покупатели уже попытались решить вопрос через гарантийную замену смартфонов. Однако даже после получения новых экземпляров они вновь столкнулись с аналогичными звуками.

Причина неисправности пока не установлена. Не исключено, что она связана с программным обеспечением и может быть устранена в одном из будущих обновлений iOS.

Недавно Apple выпустила версию iOS 27.0.1, исправившую ошибку, из-за которой iPhone 18 Pro мог перезагружаться при сбое распознавания лица через Face ID. Однако проблема с динамиками в перечне исправлений не упоминалась, а первые отзывы свидетельствуют, что обновление её не устранило.