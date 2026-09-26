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Регион
Опубликовано 26 сентября, 06:19

Владимиров: ПВО отразила атаку БПЛА на промзону Невинномысска, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Пострадавших и разрушений, по оперативным данным, нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее глава региона рассказал, что беспилотники были нацелены в сторону промзоны города. Во время отражения налёта были зафиксированы сбитые воздушные цели.

Владимиров призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников. Он также попросил не снимать и не публиковать места их падения, пролёт БПЛА и работу противовоздушной обороны.

После отражения атаки действовавшие на территории Ставропольского края режимы беспилотной и ракетной опасности отменили.

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Промзона Невинномысска уже становилась целью беспилотников. В августе Life.ru рассказывал о массированном налёте БПЛА на Ставрополье. Тогда, по словам Владимирова, наиболее интенсивная атака пришлась именно на промышленную зону Невинномысска. Её также удалось отразить, пострадавших и серьёзных повреждений на земле не было.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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