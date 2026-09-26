Владимиров: ПВО отразила атаку БПЛА на промзону Невинномысска, пострадавших нет
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Силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Пострадавших и разрушений, по оперативным данным, нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее глава региона рассказал, что беспилотники были нацелены в сторону промзоны города. Во время отражения налёта были зафиксированы сбитые воздушные цели.
Владимиров призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников. Он также попросил не снимать и не публиковать места их падения, пролёт БПЛА и работу противовоздушной обороны.
После отражения атаки действовавшие на территории Ставропольского края режимы беспилотной и ракетной опасности отменили.
Промзона Невинномысска уже становилась целью беспилотников. В августе Life.ru рассказывал о массированном налёте БПЛА на Ставрополье. Тогда, по словам Владимирова, наиболее интенсивная атака пришлась именно на промышленную зону Невинномысска. Её также удалось отразить, пострадавших и серьёзных повреждений на земле не было.
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