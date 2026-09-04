«Владос, выезжаем во вторник»: Поездка на турнир в Токио застала Дикиджи врасплох

Фигурист Владислав Дикиджи узнал о поездке на турнир в Токио всего за два дня до вылета. Неожиданная замена даже помогла спортсмену: он не успел накрутить себя перед первым взрослым международным стартом, рассказал спортсмен «Чемпионату».

В воскресенье Дикиджи возвращался с подкатки, где занимался с детьми. По дороге ему позвонил тренер Олег Татауров и сообщил: «Владос, выезжаем мы с тобой во вторник».

К поездке фигурист специально не готовился — его первым соревнованием сезона должен был стать этап Кубка Санкт-Петербурга. При этом с июля спортсмен усиленно накатывал новые программы и регулярно исполнял произвольную целиком.

На японском льду Дикиджи всё же заметно нервничал. Причинами он назвал международный дебют среди взрослых и первый старт сезона, однако своим выступлением в целом остался доволен.