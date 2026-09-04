«Владос, выезжаем во вторник»: Поездка на турнир в Токио застала Дикиджи врасплох
Фигурист Дикиджи признался, что узнал о замене только перед вылетом в Японию
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Фигурист Владислав Дикиджи узнал о поездке на турнир в Токио всего за два дня до вылета. Неожиданная замена даже помогла спортсмену: он не успел накрутить себя перед первым взрослым международным стартом, рассказал спортсмен «Чемпионату».
В воскресенье Дикиджи возвращался с подкатки, где занимался с детьми. По дороге ему позвонил тренер Олег Татауров и сообщил: «Владос, выезжаем мы с тобой во вторник».
К поездке фигурист специально не готовился — его первым соревнованием сезона должен был стать этап Кубка Санкт-Петербурга. При этом с июля спортсмен усиленно накатывал новые программы и регулярно исполнял произвольную целиком.
На японском льду Дикиджи всё же заметно нервничал. Причинами он назвал международный дебют среди взрослых и первый старт сезона, однако своим выступлением в целом остался доволен.
В короткой программе 4 сентября россиянин набрал 88,79 балла и занял второе место. Лидером стал японец Рио Наката, получивший 96,48 балла. Изначально в Токио должен был выступить Марк Кондратюк, однако у него возникли сложности с документами для нейтрального статуса. Дикиджи находился в резерве и узнал о замене непосредственно перед поездкой. Подтверждённая причина проблем Кондратюка не называлась. Российские спортсмены выступают без национальной символики, но японские болельщики принесли на трибуны флаги РФ.
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