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Опубликовано 4 сентября, 09:24

Японские фанаты развернули на турнире в Токио флаг России в поддержку наших фигуристов

Японские фанаты поддержали российских фигуристов флагами РФ

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Японские болельщики принесли российские флаги на турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, чтобы поддержать фигуристов из России.

Российский флаг на трибунах в Токио. Фото © Мария Строгачева / Матч ТВ

Российский флаг на трибунах в Токио. Фото © Мария Строгачева / Матч ТВ

Российскую символику зрители развернули во время выступления Владислава Дикиджи в мужском одиночном катании. Фанаты на трибунах выразили поддержку спортсмену во время его проката.

После короткой программы Дикиджи занял вторую позицию в промежуточном зачёте, набрав 88,79 балла.

Помимо него, Россию на соревнованиях представляют Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Турнир Kinoshita Group Cup проходит в Токио и входит в серию международных соревнований «Челленджер». Гуменник начал турнир с двух падений .

Дикиджи занял второе место после короткой программы в Токио, Гуменник — 13-й
Дикиджи занял второе место после короткой программы в Токио, Гуменник — 13-й

Соперники часто проявляют уважение к российским фигуристам, осознавая глубину их мастерства. Ранее новозеландский и японский спортсмены убрали национальные флаги, чтобы после прокатов сделать совместное фото с одержавшим победу россиянином Львом Лазаревым на юниорском Гран-при ISU в Китае.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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