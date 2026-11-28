Спор о том, на что потратить 13-ю зарплату, может обнажить давние разногласия между супругами, считает психолог Елена Пахомова. По её мнению, один из партнёров рассчитывает на эти деньги, потому что оба платят за жильё и растят детей. Для другого премия — личная награда за вечера, проведённые на работе.

«Вопрос денег в каждой семье может быть уникальным индикатором отношений. Потому что за деньгами могут скрываться вопросы власти, доверия, уважения, самостоятельности», — отметила собеседница РИАМО.

Общий бюджет даёт супругам чувство надёжности, но каждому важно иметь деньги, которыми он может распорядиться сам. Тревожный признак — когда один решает, что позволено купить обоим, а второму приходится оправдываться за каждую личную покупку. В такой ситуации спор о премии показывает, кто в семье вправе принимать решения, пояснила специалист.