Ошибки при планировании семейного бюджета на год грозят россиянам серьёзными долгами и даже потерей имущества. Особенно опасны неучтённые крупные расходы, чрезмерные кредитные платежи, расчёт на будущие премии и отсутствие накоплений, рассказал Life.ru руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По словам эксперта, главная проблема заключается в привычке жить одним днём и не учитывать реальную структуру своих расходов. Согласно аналитике компании, лишь у 26% россиян зарплаты хватает с комфортным запасом. Ещё 38% тратят почти все деньги до следующей выплаты, 23% регулярно занимают средства, а 13% признаются, что доходов им критически не хватает даже на базовые потребности.

Первой ошибкой Овечкин назвал составление бюджета исключительно на основе ежемесячных расходов. Многие вычитают из зарплаты стоимость аренды и продуктов, забывая о крупных платежах, которые возникают в течение года. В результате предсказуемые траты становятся неприятной неожиданностью.

В годовом масштабе неизбежно возникают сезонные расходы: автостраховка, имущественные налоги, покупка зимней резины, сбор ребёнка в школу или отпуск. Юлиан Овечкин Руководитель отдела ипотеки Level Group

Когда приходит время оплачивать такие покупки, семья оказывается не готова к дополнительным расходам. Хотя эти траты можно предусмотреть заранее, без планирования они способны серьёзно ударить по бюджету.

Вторая распространённая ошибка — чрезмерная кредитная нагрузка. По данным, которые привёл Овечкин, за десять месяцев 2026 года объём выданных розничных кредитов превысил рекордные 10 трлн рублей, из которых около 4,5 трлн пришлось на кредиты наличными. При оформлении крупных займов люди нередко переоценивают свои финансовые возможности и не учитывают, сколько денег останется на повседневные расходы.

По оценке эксперта, безопасный ипотечный платёж не должен превышать 35% ежемесячного дохода семьи. Если он выходит за этот предел, а остальные средства не распределяются заранее, бюджет становится уязвимым перед непредвиденными тратами. Овечкин рекомендует предусматривать хотя бы 30% дохода на текущие бытовые нужды и 10% — на финансовый резерв.

Третья ошибка — включение в годовой бюджет денег, которые человек ещё не получил. Повышение зарплаты, годовые бонусы и премии за продажи могут не состояться, поэтому заранее рассчитывать на них рискованно. Особенно опасно планировать за счёт этих поступлений погашение долгов и крупные покупки.

«Любой консервативный финансовый план должен опираться исключительно на гарантированный базовый оклад», — подчеркнул Овечкин.

По его словам, не стоит заранее распределять обещанную тринадцатую зарплату на погашение кредитов или оплату отпуска. Если работодатель сократит премию, семья рискует столкнуться с кассовым разрывом. Обязательства уже возникнут, а денег для их выполнения может не хватить.

Четвёртой ошибкой эксперт назвал отказ от формирования финансовой подушки безопасности. По мнению Овечкина, откладывать деньги необходимо регулярно, даже если человек получает стабильную зарплату. В годовом бюджете следует предусмотреть отдельные отчисления на накопления, а не рассчитывать только на остаток средств в конце месяца.

Эксперт рекомендует сформировать неприкосновенный резерв в размере трёх–шести привычных месячных бюджетов семьи. Такие накопления помогут оплачивать необходимые расходы при временном сокращении доходов или появлении непредвиденных обязательств. При этом размер регулярных отчислений необходимо учитывать ещё на этапе планирования бюджета.

Особенно серьёзными последствия непродуманного бюджета становятся при болезни, поломке автомобиля или наступлении срока очередного страхового платежа. Без накоплений люди нередко обращаются к кредитным картам, потребительским кредитам и микрозаймам под высокие проценты. В результате даже относительно небольшие расходы способны привести к новым долгам.

По словам Овечкина, в такой ситуации выплаты кредиторам могут вырасти до половины или даже двух третей всех семейных доходов. Человеку приходится брать новые займы уже не на покупки, а на погашение предыдущих обязательств. Это создаёт постоянное финансовое напряжение и повышает риск потери имущества.

«Грамотное планирование бюджета на год вперёд призвано не ограничить качество жизни, а создать защитный каркас, который позволит семье пережить любые непредвиденные обстоятельства без риска банкротства и потери имущества», — заключил эксперт.

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