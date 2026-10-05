Киевские власти сознательно затягивают восстановление стабильной связи и интернета, опасаясь нового майдана. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель российских силовых структур.

«Что самое интересное, власти Украины не спешат восстанавливать связь и интернет-соединение на территории Киева», — рассказала собеседница агентства, комментируя ситуацию после российских ударов по дата-центрам.

По её словам, среди жителей столицы растёт недовольство гуманитарной обстановкой и действующей властью. Активисты призывают людей объединяться против Владимира Зеленского. Среди них она назвала бывшего военнослужащего ВСУ Александра Тодорова.

В соцсетях, как утверждает источник, всё чаще требуют установить чёткие сроки службы в ВСУ, ограничить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования, исключить мобилизацию женщин и усилить борьбу с коррупцией. Собеседница агентства также предположила, что протестные акции могут координировать западные страны, стремящиеся усилить давление на Зеленского внутри Украины.

Перебои со связью в Киеве начались после масштабной аварии, о которой провайдеры сообщили 23 сентября. Позднее украинские СМИ писали о повреждениях оборудования и сбоях как минимум у 11 интернет-провайдеров и хостинг-компаний.

Ранее Life.ru рассказывал, что киевский дата-центр «Парковый» полностью прекратил работу после повторных ударов. Компания сообщила о критических повреждениях и невозможности восстановить сервисы на этой площадке. По её заявлению, данные клиентов размещены на резервных мощностях в странах Евросоюза.