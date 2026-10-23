Власти Польши умудрились найти «руку Кремля» в чествовании УПА* на Украине

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич заявил, что решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)* и Романа Шухевича может быть российской провокацией. Такое мнение он высказал в эфире Radio ZET. При этом Леськевич даже не попытался объяснить его.

«Это, к сожалению, попахивает какой-то российской провокацией», — сказал представитель польского лидера, призвав украинские спецслужбы проверить обстоятельства принятия решения.

Также Леськевич назвал инициативу львовских депутатов возмутительной и неприемлемой. По его словам, подобные действия оскорбляют память поляков и наносят ущерб отношениям Варшавы и Киева.

Ранее Life.ru сообщал о громком дипломатическом скандале между Украиной и Польшей из-за чествования УПА* во Львовской области. 20 октября Львовский областной совет объявил 2027 год годом Украинской повстанческой армии*, её командующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Решение вызвало возмущение в Варшаве, где УПА* считают ответственной за массовые убийства польского населения в годы Второй мировой войны. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева дистанцироваться от инициативы. Позднее польский МИД заявил, что окружение Владимира Зеленского пообещало не допустить вступления постановления в силу. Самому инициатору чествования, депутату Святославу Шеремете, Польша запретила въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

*УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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