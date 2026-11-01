Системы жизнеобеспечения Нижегородской области продолжают работать в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на Кстовский район. Снабжение региона топливом остаётся устойчивым, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Несмотря на повреждение технологических объектов, нарушений в работе жизненно важных систем, по данным властей, нет. Сейчас специалисты проводят внеплановую проверку состояния инфраструктуры.

Атака произошла в ночь на 1 ноября и продолжилась утром. Как ранее сообщал Life.ru, над Нижегородской областью уничтожили более 100 беспилотников. По предварительным данным губернатора Глеба Никитина, обошлось без пострадавших.

При этом серьёзные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Власти ранее предупреждали, что во время восстановительных работ возможны временные отключения электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий налёта, оценка ущерба продолжается.