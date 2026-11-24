Вместо лечения новый контракт: Вернувшиеся из плена ВСУ-шники сталкиваются с отказом в медпомощи на Украине
Пленных бойцов ВСУ после обмена оставляют без медицинской помощи
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На Украине вернувшиеся из плена военнослужащие ВСУ столкнулись с отказами в медицинской помощи. О такой ситуации рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.
По сведениям собеседника агентства, сотрудники военных лечебных учреждений оставляют без внимания жалобы пациентов на самочувствие, а в некоторых случаях требуют взятки. Речь идёт о группе бойцов, освобождённых в ходе обмена 23 октября. Источник считает весьма вероятным, что таким способом медицинская служба пытается принудить их к подписанию контрактов с украинской армией.
Напомним, 23 октября Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты. Освобождённых российских военнослужащих первоначально доставили в Белоруссию, где им предоставили медицинскую и психологическую помощь. На следующий день уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о сложностях переговоров с украинской стороной. По её словам, опасения относительно срыва процедуры сохранялись даже после достижения договорённостей.