На Украине вернувшиеся из плена военнослужащие ВСУ столкнулись с отказами в медицинской помощи. О такой ситуации рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

По сведениям собеседника агентства, сотрудники военных лечебных учреждений оставляют без внимания жалобы пациентов на самочувствие, а в некоторых случаях требуют взятки. Речь идёт о группе бойцов, освобождённых в ходе обмена 23 октября. Источник считает весьма вероятным, что таким способом медицинская служба пытается принудить их к подписанию контрактов с украинской армией.