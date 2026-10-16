Вместо отцовского капитала — семейный: Экономист объяснил, почему не надо дробить выплаты

Поддержку родителей стоит объединить в семейный капитал, а не разделять на материнский и отцовский, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя предложение выплачивать многодетным отцам не менее двух миллионов рублей.

«Мужчины и женщины равны между собой в своих правах, и если уже есть материнский капитал, то почему бы не сделать и отцовский? Но речь идёт в любом случае о семье, и поэтому нужно не дробить капиталы, а инициировать нечто вроде семейного капитала», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По его мнению, общую выплату можно было бы направить на жильё, образование, автомобиль и другие нужды детей. Такой подход должен распространяться и на родителей, которые воспитывают ребёнка в одиночку.

Перспективы отдельного отцовского капитала экономист оценил скептически, так как инициатива потребует значительных бюджетных расходов, на которые может не найтись средств. Он сомневается в её поддержке со стороны Минфина РФ.

Напомним, в Общественной палате предложили ввести отцовский капитал от двух миллионов рублей для мужчин, у которых трое и более детей родились в одном браке. Средства хотят разрешить тратить на улучшение жилищных условий и покупку автомобиля.