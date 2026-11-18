В социальных сетях набирает популярность блумскроллинг (bloomscrolling) — привычка сознательно настраивать рекомендательные алгоритмы так, чтобы вместо тревожных новостей, скандалов и конфликтов чаще видеть вдохновляющие истории, красивые пейзажи и смешные видео. Новый тренд становится альтернативой думскроллингу — бесконечному поглощению негативной информации, рассказывает USA Today.

В отличие от привычного пролистывания ленты, блумскроллинг предполагает активное управление собственным информационным пространством. Пользователи подписываются на авторов, которые вызывают положительные эмоции, чаще смотрят видео с животными, природой и творчеством, а публикации, вызывающие раздражение или тревогу, стараются исключать из рекомендаций.

Так, 29-летняя Кэтрин Джонсон рассказала изданию, что обычный просмотр соцсетей перестал приносить ей удовольствие и вместо отдыха вызывал усталость. Девушка решила изменить свою ленту, добавив больше фотографий гор и водопадов, а также публикаций об искусстве и литературе.

По словам психотерапевта Срилы Рой-Грин, такой подход помогает осознаннее относиться к потребляемой информации. Позитивные истории способны временно снижать напряжение, а примеры человеческой доброты и стойкости — напоминать, что мир состоит не только из плохих новостей.

Эксперт объясняет, что мозг естественным образом обращает повышенное внимание на потенциальные угрозы. Поэтому тревожные заголовки и пугающие видео способны затягивать человека в бесконечное пролистывание ленты. Рекомендательные алгоритмы могут усиливать этот эффект, предлагая похожий контент.

Чтобы попробовать блумскроллинг, специалисты советуют чаще взаимодействовать с приятными публикациями, подписываться на интересных авторов и использовать функцию «Не интересно» для нежелательных рекомендаций. При этом важно обращать внимание на своё состояние после просмотра соцсетей: чувствуете ли вы себя спокойнее или, наоборот, ещё сильнее устали.

Однако блумскроллинг не означает необходимости полностью отгораживаться от неприятных новостей. Более того, даже бесконечный просмотр милых котиков не заменит полноценного отдыха, прогулок и живого общения.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности думскроллинга и способах избавиться от привычки бесконечно читать тревожные новости. Психолог Елена Шпагина советовала ограничивать время на новостную ленту и придерживаться правила трёх новостей, чтобы не попадать в ловушку информационной тревоги.