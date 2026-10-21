Вместо турнира — допрос: в Польше задержали юного каратиста из России с отцом

В Польше сотрудники миграционной службы задержали несовершеннолетнего российского каратиста и его отца прямо в гостиничном номере. По словам семьи, к ним пришли силовики в сопровождении группы захвата, а причиной разбирательства стало нарушение правил въезда в страну. Об этом сообщает RT.

Россияне приехали в город Бельско-Бяла на молодёжное первенство мира по карате, которое проходило с 14 по 18 октября. Для поездки они оформили туристическую визу в Венгрию, после чего добрались до Польши наземным транспортом.

Отец спортсмена Аслан Губашиев рассказал, что организаторы якобы обещали включить сына в список участников уже после приезда. Семья понимала возможные риски, но решила воспользоваться шансом попасть на крупные международные соревнования.

«Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», — объяснил мужчина.

Уже на следующее утро в их номер пришли сотрудники миграционной службы. По словам Губашиева, сначала им грозила депортация, однако после допроса польские пограничники разрешили остаться на соревнованиях в качестве зрителей. Выступить на турнире подростку так и не удалось.

При этом польские СМИ сообщали о задержании в Бельско-Бяле 15 граждан России и Белоруссии. Среди них оказались четверо россиян и 11 белорусов. По версии пограничной службы, цель их поездки не соответствовала условиям пребывания по туристическим визам. Всем задержанным предписали покинуть Польшу в течение восьми дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз обсуждает новые ограничения для российских спортсменов. Среди предложений — ужесточение визового режима, санкции против атлетов и финансовое давление на международные федерации, допускающие россиян к соревнованиям под национальной символикой. Подобные проблемы уже возникали перед крупными турнирами: Нидерланды отказали в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также гимнастке Анне Калмыковой. Из-за этого спортсменки лишились возможности выступить на чемпионате мира в Роттердаме.