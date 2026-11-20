Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт предложила создать альтернативу GTA VI — игру о выживании в тундре. Идею она озвучила во время прямой линии с жителями региона, передают «Ведомости».

«Мне кажется, это было бы гораздо прикольнее, особенно с теми пейзажами и сюжетами, которые можно здесь организовать. Можно предложить разработчикам сделать игру-выживание с локациями в Ненецком автономном округе», — заявила Гехт.

Необычное предложение прозвучало в ответ на вопрос о том, как выход GTA VI отразился на работе окружной администрации. Губернатор призналась, что знакома с анонсами игры и понимает интерес молодёжи к долгожданному релизу. Однако, по её мнению, разработчики могли бы обратить внимание и на другие сюжеты.

Заодно Гехт рассказала, что пока никто из её подчинённых не просил отпуск или отгул ради выхода новой части Grand Theft Auto.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября 2026 года, спустя 13 лет после выхода предыдущей номерной части серии.

Ранее Life.ru сообщал, что американским чиновникам запретили переходить на удалённую работу ради GTA VI. Кадровое ведомство США напомнило госслужащим, что желание поиграть в новинку само по себе не считается уважительной причиной для изменения рабочего графика. При этом компания Logitech, напротив, решила предоставить сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной для видеоигр.