Мэра Парижа заподозрили в прогуле заседания из-за GTA VI
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Мэра Парижа Эмманюэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за GTA VI. Поводом для обсуждений стала ночная публикация политика в соцсетях, после которой появились сообщения о его предполагаемом трёхчасовом опоздании.
В полночь 19 ноября градоначальник выложил сторис с обратным отсчётом до выхода долгожданной игры и подписью «Let’s Go!!!!» («Погнали!!!!»). Сейчас публикация уже недоступна.
Политик пропустил начало заседания Парижского совета в 9:00 и появился только около полудня. Пользователи соцсетей тут же предположили, что мэр мог провести ночь за новой частью GTA и проспать рабочие обязанности.
Сам Грегуар опроверг подозрения. По его словам, в 9:00 он уже находился в кабинете на запланированной встрече с уполномоченным по этике парижской мэрии, после чего председательствовал на заседании городского совета.
Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI связан с тем, что продолжения культовой серии ждали 13 лет. Игра официально вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ранее Life.ru рассказывал, что на фоне релиза GTA VI американским госслужащим напомнили о недопустимости перехода на удалёнку ради игры. При этом компания Logitech, напротив, разрешила некоторым сотрудникам взять выходной. Экономисты также усомнились в прогнозах о миллиардных убытках, которые якобы может принести массовое отсутствие работников из-за долгожданной премьеры.
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