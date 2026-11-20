Мэра Парижа Эмманюэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за GTA VI. Поводом для обсуждений стала ночная публикация политика в соцсетях, после которой появились сообщения о его предполагаемом трёхчасовом опоздании.

В полночь 19 ноября градоначальник выложил сторис с обратным отсчётом до выхода долгожданной игры и подписью «Let’s Go!!!!» («Погнали!!!!»). Сейчас публикация уже недоступна.

Политик пропустил начало заседания Парижского совета в 9:00 и появился только около полудня. Пользователи соцсетей тут же предположили, что мэр мог провести ночь за новой частью GTA и проспать рабочие обязанности.

Сам Грегуар опроверг подозрения. По его словам, в 9:00 он уже находился в кабинете на запланированной встрече с уполномоченным по этике парижской мэрии, после чего председательствовал на заседании городского совета.

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI связан с тем, что продолжения культовой серии ждали 13 лет. Игра официально вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.