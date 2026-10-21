Внедорожник несколько раз сбил депутата в Австралии — врачи ампутировали ей обе ноги

Депутату федерального парламента Австралии Хелен Хейнс ампутировали обе ноги после того, как её несколько раз сбил внедорожник. 65-летняя политик находится в больнице Мельбурна в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на супруга пострадавшей Фила Хейнса.

Врачи ампутировали женщине левую ногу 19 октября, в день нападения. Правую медики пытались спасти ещё двое суток, однако 21 октября были вынуждены провести вторую операцию.

«Хорошая новость во всём этом заключается в том, что Хелен жива и её состояние стабильно. Это самое важное для нашей семьи», — рассказал супруг депутата журналистам.

По подозрению в нападении задержан 43-летний Брендан Ньюджент. Мужчине предъявлены обвинения, в том числе в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном вождении с причинением тяжких травм и причинении вреда федеральному должностному лицу.

Ньюджент уже предстал перед судом, однако не заявил о признании или непризнании вины и не ходатайствовал об освобождении под залог. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на февраль. Мотив предполагаемого преступления пока не установлен. Следователи выясняют, могло ли нападение быть связано с политической деятельностью Хейнс.

Ранее Life.ru писал о первых обстоятельствах нападения. По данным полиции, после случившегося водитель вышел из машины, но его остановил очевидец. При осмотре внедорожника правоохранители обнаружили нож. К расследованию подключили специалистов по преступлениям террористической направленности.

Позднее выяснились новые подробности произошедшего. В момент нападения Хейнс доставала вещи из багажника своего автомобиля, а удар внедорожника прижал её к другой машине. Полиция также провела следственные действия в доме примерно в 12 километрах от депутатской приёмной. Правоохранители тогда заявляли, что не располагают сведениями о других угрозах, связанных с этим делом.