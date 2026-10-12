Внезапная отставка в правительстве Германии спутала планы вице-канцлера: поездку в Индию отменили

Вице-канцлер Германии, министр финансов и сопредседатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль отменил запланированный на эту неделю визит в Индию. Решение принято на фоне неожиданной отставки его однопартийца Бербель Бас с постов министра труда и сопредседателя СДПГ. Об этом сообщает Politico.

В Министерстве финансов ФРГ объяснили изменение планов «текущими обстоятельствами», не став подробно раскрывать причины. По данным немецких СМИ, Клингбайль должен был отправиться в Индию 12 октября, а на следующий день провести переговоры с представителями индийского правительства в Нью-Дели.

Отмена поездки последовала вскоре после заявления Бербель Бас, которая объявила об уходе сразу с двух руководящих должностей. Политик призналась, что после смерти падчерицы нуждается во времени, чтобы справиться с тяжёлой семейной утратой.

Дополнительной причиной своего решения Бас назвала усилившуюся публичную критику, в том числе со стороны представителей блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию. По её словам, в сложившихся обстоятельствах у неё нет сил полноценно исполнять министерские и партийные обязанности.

Клингбайль выразил сожаление в связи с уходом коллеги и заявил, что понимает её решение. При этом он раскритиковал публичные нападки на Бас в период семейного горя, назвав такое отношение недопустимым.

Теперь социал-демократам предстоит определить, кто займёт освободившуюся должность в партийном руководстве, а правительству — решить вопрос с руководством Министерства труда и социальных вопросов. Бербель Бас намерена сохранить депутатский мандат в Бундестаге.

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