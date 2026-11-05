За обновлённой стратегией НАТО может стоять подготовка внезапного удара по России с последующим навязыванием условий мира, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, поводом для такого сценария может стать искусственно созданная провокация, ответственность за которую возложат на Москву.

Смысл предполагаемой операции — парализовать управление страной, устранить её руководство и предъявить ультиматум. Специалист допустил применение тактического ядерного оружия при первом ударе. Для противодействия угрозам он предложил укреплять группировки в Калининградской области и Ленинградском военном округе, а также готовить войска на разных направлениях.

«Поэтому стратегия НАТО — это не план обороны, а план внезапного удара с последующим ультиматумом. И наша задача — сделать так, чтобы этот план никогда не был приведён в исполнение», — заключил собеседник RG.ru.