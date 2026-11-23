За годы один и тот же номер телефона успевает попасть и в объявления о продаже вещей, и в анкеты магазинов, и в личные кабинеты банков, предупредил депутат Госдумы Борис Чернышов. По его словам, после утечки мошенник может знать даже прежний адрес доставки.

«Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Начать стоит с аккаунтов, которые до сих пор привязаны к телефону. Из заброшенных профилей номер лучше удалить, а в почте, банковских приложениях и на «Госуслугах» — проверить, как восстановить доступ. Если сервис позволяет, для входа стоит подключить ещё один способ подтверждения, помимо СМС.

Код, которого человек не запрашивал, может означать, что кто-то указал его номер при входе в аккаунт или попытался сбросить пароль. Если абонент решил отказаться от номера, сначала стоит указать новый во всех важных аккаунтах, посоветовал депутат. После расторжения договора прежний номер может достаться другому человеку.