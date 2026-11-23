«Внимательнее к защите»: Россиян предупредили о рисках старого номера телефона
Депутат Чернышов: Номер телефона за годы превращается в цифровой ключ к сервисам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За годы один и тот же номер телефона успевает попасть и в объявления о продаже вещей, и в анкеты магазинов, и в личные кабинеты банков, предупредил депутат Госдумы Борис Чернышов. По его словам, после утечки мошенник может знать даже прежний адрес доставки.
«Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Начать стоит с аккаунтов, которые до сих пор привязаны к телефону. Из заброшенных профилей номер лучше удалить, а в почте, банковских приложениях и на «Госуслугах» — проверить, как восстановить доступ. Если сервис позволяет, для входа стоит подключить ещё один способ подтверждения, помимо СМС.
Код, которого человек не запрашивал, может означать, что кто-то указал его номер при входе в аккаунт или попытался сбросить пароль. Если абонент решил отказаться от номера, сначала стоит указать новый во всех важных аккаунтах, посоветовал депутат. После расторжения договора прежний номер может достаться другому человеку.
Ранее на «Госуслугах» появилась возможность подать заявление на смену оператора с сохранением номера. Для этого нужно открыть раздел «Сим-карты» и выбрать номер для переноса.