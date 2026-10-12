Внук советского разведчика одержал победу на праймериз левых сил Франции

Евродепутат Рафаэль Глюксманн стал единым кандидатом от социал-демократического лагеря на президентских выборах во Франции 2027 года. Лидер левоцентристской партии «Общественная трибуна» одержал убедительную победу уже в первом туре первичных выборов, набрав 66,17% голосов, что сделало ненужным проведение второго тура, запланированного на 16–17 октября.

В праймериз политического объединения левых сил, в которое помимо «Общественной трибуны» входят Социалистическая партия и «Республиканские и социалистические левые», приняли участие свыше 140 тысяч человек. Соперниками Глюксманна были первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, а также депутаты нижней палаты парламента Жером Гедж и Эммануэль Морель.

Личность Глюксманна вызывает особый интерес не только из-за его политических взглядов, но и благодаря необычной семейной истории. Его дед по отцовской линии, Рубин Глюксманн, был советским разведчиком, работавшим на спецслужбы СССР в межвоенный период. Рубин родился в 1889 году в бедной еврейской семье в Черновцах, которые тогда входили в состав Австро-Венгерской империи, а ныне находятся на территории Украины. В 1920-х годах он эмигрировал в Палестину, затем увлёкся коммунистическими идеями и был завербован Коминтерном для работы на советскую разведку. По данным британских источников, он выполнял задания во Франции, Германии и Великобритании, пока в 1940 году не был арестован сотрудниками MI5 в Лондоне по подозрению в шпионаже.

Отец Рафаэля, Андре Глюксманн, стал одной из знаковых фигур французской интеллектуальной жизни XX века — известным философом, публицистом и одним из ведущих представителей движения «новых философов». Сам Рафаэль пошёл по иному пути, выбрав карьеру в журналистике, документальном кино и политике. До избрания в Европарламент он работал военным корреспондентом, снимал документальные фильмы о горячих точках и консультировал грузинского президента Михаила Саакашвили.

Политическая программа Глюксманна строится на идеях европейской интеграции, защиты демократических ценностей и противодействия популизму. Он позиционирует себя как умеренный левый политик, выступающий за сильную и единую Европу, способную противостоять вызовам со стороны авторитарных режимов. Его победа на праймериз означает, что в президентской гонке 2027 года ему предстоит противостоять кандидатам от правых сил, среди которых традиционно сильны позиции «Национального объединения» Марин Ле Пен, а также представителям центристского лагеря, который сейчас представляет президент Эмманюэль Макрон, не имеющий права баллотироваться на третий срок.

Напомним, Рафаэль Глюксманн объявил о выдвижении на выборах президента Франции минувшим летом. Внук советского разведчика подчёркивал, что будет участвовать с целью победить.