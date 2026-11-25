Во Франции наложили обеспечительный арест на активы Google на сумму €1,9 млрд по иску российского ООО «Гугл». Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал адвокат российской компании Уильям Жюлье.

Уведомление о принятии обеспечительных мер судебный пристав доставил в головной офис Google France 25 ноября. Как пояснил юрист, речь идёт не о блокировке банковских счетов, а о возможных финансовых обязательствах французского подразделения корпорации перед Google Ireland Limited в рамках договорных отношений.

Представители российского ООО «Гугл» сейчас готовят обращение во французский суд. Ему предстоит определить, может ли решение российского суда быть исполнено на территории Франции. По оценке Жюлье, процедура фактического ареста имущества может занять не менее года.

Основанием для обеспечительных мер стало решение Арбитражного суда Москвы, обязавшего Google Ireland Limited вернуть российской компании более 160 млрд рублей. Общая сумма оспоренных переводов, совершённых с апреля 2018-го по март 2022 года, превысила 373,7 млрд рублей. При этом часть платежей суд признал оплатой фактически оказанных услуг.

По словам адвоката, первоначально российское подразделение перечисляло ирландскому офису Google 80% прибыли. Однако после изменения условий договора в 2018 году объём перечислений достиг 97–98,5% выручки. Российский суд признал новый договор незаконным.

Нынешний арест стал уже вторым во Франции в рамках судебных разбирательств с корпорацией. В декабре 2025 года аналогичные обеспечительные меры приняли в отношении французских активов Google. Тогда речь шла о €112 млн, а претензии касались вывода средств в пользу материнской компании перед банкротством российского подразделения.

Кроме того, в июне этого года суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на €115 млн. Российское ООО «Гугл» добивается признания и исполнения судебных решений более чем в десяти юрисдикциях мира. Аналогичные меры в мае 2025 года принял Верховный суд ЮАР.