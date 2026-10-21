Во Франции рухнул Mirage 2000D: Один военный погиб, второго ищут

Во Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D, на борту которого находились два военнослужащих. Один человек погиб, судьба второго пока неизвестна. Авария произошла вечером 20 октября неподалёку от города Нанси на северо-востоке страны, сообщило Министерство вооружённых сил Франции.

Самолёт возвращался с учебного полёта на авиабазу Нанси-Оше, когда около 22:40 потерпел крушение в районе коммуны Рожевиль департамента Мёрт и Мозель. По данным радиостанции Franceinfo, на месте падения обнаружили останки одного из членов экипажа. Его личность ещё предстоит установить.

На борту находились молодой пилот, проходивший подготовку, и опытный офицер систем вооружения. Представитель французских ВВС допустил, что как минимум один из них не смог катапультироваться. Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.

Местные жители рассказали о мощном взрыве и яркой вспышке в небе. Обломки истребителя удалось обнаружить с помощью беспилотника, после чего в район падения направили пожарных, жандармов и военных специалистов. К поискам пропавшего члена экипажа также подключили вертолёт.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе 2024 года в том же департаменте столкнулись два французских истребителя Rafale. Тогда погибли двое военнослужащих — капитан Себастьян Мабир и лейтенант Маттис Лоренс. Ещё один пилот успел катапультироваться и выжил. О гибели лётчиков сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выразивший соболезнования их семьям.

Ещё одна крупная авиакатастрофа произошла 28 июня 2026 года неподалёку от Нанси. Легкомоторный самолёт с парашютистами разбился вскоре после вылета с аэродрома Нанси-Эсси. Жертвами стали 11 человек, включая пилота, инструкторов и участников прыжков.