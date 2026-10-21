Во Франции рухнул Mirage 2000D: Один военный погиб, второго ищут
Franceinfo: При крушении истребителя Mirage 2000D погиб человек
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Во Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D, на борту которого находились два военнослужащих. Один человек погиб, судьба второго пока неизвестна. Авария произошла вечером 20 октября неподалёку от города Нанси на северо-востоке страны, сообщило Министерство вооружённых сил Франции.
Самолёт возвращался с учебного полёта на авиабазу Нанси-Оше, когда около 22:40 потерпел крушение в районе коммуны Рожевиль департамента Мёрт и Мозель. По данным радиостанции Franceinfo, на месте падения обнаружили останки одного из членов экипажа. Его личность ещё предстоит установить.
На борту находились молодой пилот, проходивший подготовку, и опытный офицер систем вооружения. Представитель французских ВВС допустил, что как минимум один из них не смог катапультироваться. Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.
Местные жители рассказали о мощном взрыве и яркой вспышке в небе. Обломки истребителя удалось обнаружить с помощью беспилотника, после чего в район падения направили пожарных, жандармов и военных специалистов. К поискам пропавшего члена экипажа также подключили вертолёт.
Ранее Life.ru рассказывал, что в августе 2024 года в том же департаменте столкнулись два французских истребителя Rafale. Тогда погибли двое военнослужащих — капитан Себастьян Мабир и лейтенант Маттис Лоренс. Ещё один пилот успел катапультироваться и выжил. О гибели лётчиков сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выразивший соболезнования их семьям.
Ещё одна крупная авиакатастрофа произошла 28 июня 2026 года неподалёку от Нанси. Легкомоторный самолёт с парашютистами разбился вскоре после вылета с аэродрома Нанси-Эсси. Жертвами стали 11 человек, включая пилота, инструкторов и участников прыжков.
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