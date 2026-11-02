Французская пенитенциарная система столкнулась с новым антирекордом: за решёткой оказались почти 91 тысяча человек, а количество мест в исправительных учреждениях увеличивается значительно медленнее. Переполненность особенно заметна в тюрьмах, где содержатся ожидающие суда и осуждённые на небольшие сроки. Такие данные приводит агентство AFP со ссылкой на отчёт Министерства юстиции Франции.

По состоянию на 1 октября в местах лишения свободы находились 90,9 тысячи человек. За год показатель увеличился примерно на 7,2%, тогда как число доступных мест выросло лишь на 1,5% — до 63 452. Согласно приведённой статистике, средняя заполняемость учреждений для краткосрочного заключения и содержания подследственных достигла 178%, а общий показатель превысил 143%.

Наиболее остро проблема проявляется в учреждениях, где одновременно содержатся люди, ожидающие судебного решения, и уже осуждённые. В результате фактическое количество заключённых существенно превышает предусмотренную вместимость таких заведений.

Французские власти пытаются исправить ситуацию за счёт строительства новых объектов. Министерство юстиции рассчитывает оборудовать дополнительно три тысячи мест в модульных тюрьмах — такие учреждения обходятся дешевле традиционных и позволяют быстрее расширять пенитенциарную инфраструктуру. Половина запланированных мест уже находится на стадии строительства, а первую модульную тюрьму в коммуне Труа на северо-востоке страны рассчитывают открыть до конца осени.

Однако реализация масштабной программы расширения тюремной сети пока отстаёт от первоначальных планов. Из 15 тысяч дополнительных мест, предусмотренных программой, запущенной в 2018 году, удалось создать только около восьми тысяч, отмечает AFP.

Проблема переполненности французских тюрем уже становилась предметом разбирательств на международном уровне. Европейский суд по правам человека неоднократно обращал внимание на условия содержания заключённых во Франции. В июле 2023 года суд установил нарушения прав заявителей в связи с условиями их содержания в тюрьме Френ и отсутствием эффективного механизма для улучшения ситуации.

Таким образом, несмотря на планы по строительству новых учреждений, французская пенитенциарная система продолжает испытывать серьёзную нагрузку.

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