На севере Франции задержали пятерых граждан Великобритании, которых подозревают в запугивании мигрантов. Мужчины ездили по стране на микроавтобусе, снимали свои действия на видео и транслировали происходящее в социальных сетях. Об этом сообщает французская радиостанция Delta FM со ссылкой на префектуру департамента Нор.

Задержание произошло 29 октября в коммуне Гранд-Сент неподалёку от Дюнкерка. По данным французских властей, все пятеро британцев принадлежат к ультраправому движению. Они передвигались вдоль северного побережья Франции на микроавтобусе, который сами прозвали «боевым автобусом» — The Battle Bus.

Во время одной из таких поездок мужчины вели прямую трансляцию в социальной сети, демонстрируя кадры предполагаемых акций устрашения мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию через Ла-Манш.

При обыске автомобиля полицейские обнаружили четыре баллончика со слезоточивым газом объёмом 75 миллилитров каждый. Все пятеро были задержаны по распоряжению прокуратуры Дюнкерка.

Британцев подозревают в участии в группе, созданной для подготовки насильственных действий против людей, а также в незаконной перевозке оружия категории D. К этой категории во Франции относятся в том числе изъятые газовые баллончики.

После завершения полицейского задержания мужчин планируют поместить в специальный центр временного содержания, откуда их могут выслать за пределы Франции.

«Государство не потерпит подобных действий, способствующих ненависти и насилию, от кого бы они ни исходили», — подчеркнули в префектуре.

Примечательно, что это не первый подобный случай. В январе 2026 года французские власти уже запретили въезд в страну десяти британским ультраправым активистам, которых обвиняли в насильственных действиях в отношении мигрантов на побережье Ла-Манша.

Миграционный вопрос остаётся одной из наиболее острых тем в Великобритании. Ранее Life.ru сообщал о столкновениях противников миграции с полицией в британском Портсмуте. Поводом для недовольства стало размещение новых групп просителей убежища в местных гостиницах. Подобные протесты проходили также в Лондоне, Манчестере, Ньюкасле и других городах страны. По данным полиции, в ходе волны беспорядков пострадал как минимум 41 правоохранитель, а число задержанных превысило 180 человек.

При этом Франция остаётся одним из главных направлений для людей, ищущих убежища в Европе. Как писал Life.ru со ссылкой на данные Европейского агентства по вопросам убежища, за первые девять месяцев 2026 года страна получила 98 822 соответствующих заявления. Это больше, чем в любой другой стране из рассмотренных агентством. В целом же число запросов на убежище в ЕС, Норвегии и Швейцарии за этот период сократилось на 24,3% по сравнению с предыдущим годом.