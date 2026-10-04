Во Франции задержали троих подозреваемых в нападении на полицию на протестах

Во французском Бельфоре задержали двух человек по делу о нападении на полицейского во время протестов старшеклассников. Об этом сообщил прокурор города Поль-Эдуар Лаллуа, информацию также подтвердили французские СМИ.

Инцидент произошёл 2 октября возле лицея Курбе. Полицейский в гражданской одежде пытался задержать молодого человека, после чего на него напала группа людей. Сотрудника правоохранительных органов повалили на землю и несколько раз ударили, в том числе по голове.

После нападения мужчина потерял сознание и был госпитализирован. Глава МВД Франции Лоран Нуньес позже сообщил, что состояние полицейского больше не вызывает серьёзных опасений.

Расследование ведётся по статье о покушении на убийство представителя власти. Двое подозреваемых сейчас находятся под стражей. Ещё одного, 17-летнего юношу, задержанного сразу после происшествия, отпустили без предъявления обвинений.

Нападение произошло на фоне масштабных протестов французских старшеклассников. Участники акций требуют решить проблемы нехватки преподавателей, перегруженности классов и состояния школьной инфраструктуры. Часть протестов переросла в столкновения и беспорядки.

Ранее Life.ru сообщал, что число задержаний во время школьных протестов во Франции превысило пять тысяч. Только за один день полиция задержала 1747 человек, а акции и блокировки затронули сотни учебных заведений. Большинство задержанных, по данным французских властей, — несовершеннолетние.