Московский аэропорт Внуково усилил аэродромные службы из-за сильного снегопада. На работу вышли дополнительные сотрудники, подготовлена спецтехника и сформирован достаточный запас противообледенительной жидкости для обработки самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за непредсказуемой ситуации на столичных дорогах пассажирам рекомендовали добираться до аэропорта на рельсовом транспорте. Станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро имеет выход непосредственно в терминал А.

Кроме того, каждый час с Киевского вокзала отправляется электропоезд до аэропорта. Время в пути составляет 33 минуты с учётом остановки на Аминьевской, где можно пересесть на Большую кольцевую линию метро.

По прогнозу Гидрометцентра России, к вечеру 25 ноября прирост свежевыпавшего снега в Московском регионе может составить 15–25 сантиметров. Причиной резкого ухудшения погоды стал балканский циклон.

Напомним, в Москве и Подмосковье уже объявили жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до конца среды. Столичный Дептранс также предупредил об увеличении времени поездок вдвое, особенно в утренние и вечерние часы пик.