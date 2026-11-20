Массированные ночные ракетные удары по Украине ещё не стали ответом на атаку Крымского моста. Такое мнение военный обозреватель Юрий Котенок высказал в комментарии изданию «Сегодня.ру». По его словам, несмотря на внушительный список поражённых объектов, России предстоит продолжить удары по украинскому военно-промышленному потенциалу.

«В целом продолжается основательная работа по ликвидации военно-промышленного потенциала Киева. Однако считаю, что ответка за удар по Крымскому мосту туда ещё не прилетала», — подчеркнул военкор.

Комментируя ночную атаку, Котенок обратил внимание на сообщения украинской стороны о применении 30 баллистических и 60 крылатых ракет. Он призвал осторожно относиться к этим цифрам, но признал масштаб поражений значительным. По мнению обозревателя, главными целями для российской армии по-прежнему остаются мосты, склады, энергетическая инфраструктура и предприятия военной промышленности.

Особую сложность, считает эксперт, представляют хорошо укреплённые сооружения и объекты, скрытые под землёй. Котенок полагает, что для их поражения необходимо применять боеприпасы повышенной мощности. Аналогичный подход, по его словам, требуется и к мостам советской постройки, обладающим большим запасом прочности.

Отдельно военкор упомянул Бескидский тоннель во Львовской области, через который, по его оценке, проходит значительная часть западных военных грузов для ВСУ. Он напомнил, что сооружение модернизировали в 2018 году при президентстве Петра Порошенко, и призвал вывести эту железнодорожную коммуникацию из строя.

Ранее Life.ru сообщал о серии атак украинских беспилотников на Крымский мост. По данным Следственного комитета РФ, в результате ударов были повреждены конструкции переправы, возбуждено уголовное дело о теракте. После первого нападения автомобильное движение удалось восстановить в реверсивном режиме, однако повторная атака вновь привела к закрытию моста. В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся третьей атаке, из-за которой пришлось приостановить железнодорожное сообщение.