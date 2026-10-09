Военкор Поддубный счёл «охотой на русских» задержание Звинчука в Черногории

Военкор Евгений Поддубный считает, что основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук сейчас фактически является заложником коллективного Запада. Об этом он сказал RT.

По его словам, Звинчука обвиняют в российской пропаганде. Это даёт основание называть его узником совести — человеком, гонимым за правду и собственное мнение. Поддубный подчеркнул, что это не первый такой случай.

«Запад формирует некий обменный фонд», — пояснил военкор. Он также отметил, что коллективный Запад давно решил: хороших русских не бывает.

Отдельно Поддубный высказался о безопасности россиян за рубежом. По его мнению, находясь в западных странах, гражданин России не может чувствовать себя в безопасности. Задержать могут любого, считает он. Собеседник телеканала уверен, что РФ не оставит своих граждан в беде.

Напомним, что основателя проекта «Рыбарь» задержали утром 9 октября в городе Рисан. По данным местных СМИ, вместе с ним задержали супругу и троих соратников. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. Российское посольство начало выяснять обстоятельства произошедшего, о чём сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Позднее стало известно, что Черногория решила выдворить Звинчука и его спутников.