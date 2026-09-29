Военные США отказались раскрывать планы по комплексам Typhon в Японии
Обложка © Wikipedia / Darrell Ames, Program Executive Office Missiles and Space (PEOMS), United States (US) Army
Командование Вооружённых сил США в Японии отказалось раскрывать дальнейшие планы по использованию мобильных ракетных комплексов Typhon, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Kyodo.
«Мы не даём комментариев по поводу наших дальнейших операций и действий», — заявили в штабе американских сил в ответ на вопросы агентства.
Kyodo пыталось выяснить, будут ли комплексы размещены на американской авиабазе Кадэна на Окинаве и станут ли их использовать в будущих учениях. Ранее японское Минобороны сообщало, что Typhon после завершения совместных манёвров перевезут с базы Каноя на Кюсю на Кадэну для хранения. Токио при этом утверждает, что речь не идёт о постоянном развёртывании системы.
Typhon способен применять ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью до примерно 1,6 тыс. километров. По данным Okinawa Defense Bureau, вместе с комплексами на Кадэну не планируется переводить оперативные подразделения, а значительного увеличения американского персонала не ожидается. Срок хранения установок на базе при этом публично не назван.
Москва и Пекин расценили как угрозу размещение американских Typhon в Японии. Ранее Life.ru сообщал, что Россия не доверяет обещаниям Японии убрать оружие после завершения учений. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко предупредил о возможном ответе на подобные шаги.
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