Военные США отказались раскрывать планы по комплексам Typhon в Японии

Командование Вооружённых сил США в Японии отказалось раскрывать дальнейшие планы по использованию мобильных ракетных комплексов Typhon, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Kyodo.

«Мы не даём комментариев по поводу наших дальнейших операций и действий», — заявили в штабе американских сил в ответ на вопросы агентства.

Kyodo пыталось выяснить, будут ли комплексы размещены на американской авиабазе Кадэна на Окинаве и станут ли их использовать в будущих учениях. Ранее японское Минобороны сообщало, что Typhon после завершения совместных манёвров перевезут с базы Каноя на Кюсю на Кадэну для хранения. Токио при этом утверждает, что речь не идёт о постоянном развёртывании системы.

Typhon способен применять ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью до примерно 1,6 тыс. километров. По данным Okinawa Defense Bureau, вместе с комплексами на Кадэну не планируется переводить оперативные подразделения, а значительного увеличения американского персонала не ожидается. Срок хранения установок на базе при этом публично не назван.