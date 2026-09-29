Военный эксперт объяснил решение Путина увеличить численность Армии России
Полковник Ходарёнок: Путин увеличил численность Армии России с учётом опыта СВО
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Увеличение штатной численности Вооружённых сил РФ связано с задачами, которые выявила специальная военная операция, считает полковник в отставке Михаил Ходарёнок. Обозреватель «Газеты.ru» отметил, что часть вопросов внутри армии требует изменения её организационной структуры.
При этом подробно судить о причинах конкретного решения затруднительно. Работа со штатами относится к закрытым темам, поэтому её детали не раскрываются.
«...Но я уверен, что подобные решения принимаются исключительно на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — подчеркнул военный эксперт.
Он пояснил, что организационные изменения в Армии России охватывают четыре направления. Помимо создания новых подразделений, это пересмотр штатов. К этой работе также относятся передислокация и расформирование воинских подразделений. Некоторые стоящие перед ВС РФ задачи невозможно решить без таких преобразований.
Напомним, ранее Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 441 630 единиц, из них 1 550 500 — военнослужащие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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