Военный эксперт объяснил решение Путина увеличить численность Армии России

Увеличение штатной численности Вооружённых сил РФ связано с задачами, которые выявила специальная военная операция, считает полковник в отставке Михаил Ходарёнок. Обозреватель «Газеты.ru» отметил, что часть вопросов внутри армии требует изменения её организационной структуры.

При этом подробно судить о причинах конкретного решения затруднительно. Работа со штатами относится к закрытым темам, поэтому её детали не раскрываются.

«...Но я уверен, что подобные решения принимаются исключительно на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что организационные изменения в Армии России охватывают четыре направления. Помимо создания новых подразделений, это пересмотр штатов. К этой работе также относятся передислокация и расформирование воинских подразделений. Некоторые стоящие перед ВС РФ задачи невозможно решить без таких преобразований.

Напомним, ранее Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 441 630 единиц, из них 1 550 500 — военнослужащие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.