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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:28

Военный эксперт объяснил решение Путина увеличить численность Армии России

Полковник Ходарёнок: Путин увеличил численность Армии России с учётом опыта СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Увеличение штатной численности Вооружённых сил РФ связано с задачами, которые выявила специальная военная операция, считает полковник в отставке Михаил Ходарёнок. Обозреватель «Газеты.ru» отметил, что часть вопросов внутри армии требует изменения её организационной структуры.

При этом подробно судить о причинах конкретного решения затруднительно. Работа со штатами относится к закрытым темам, поэтому её детали не раскрываются.

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Путин заявил об отсутствии проблем с численностью войск в зоне СВО

«...Но я уверен, что подобные решения принимаются исключительно на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что организационные изменения в Армии России охватывают четыре направления. Помимо создания новых подразделений, это пересмотр штатов. К этой работе также относятся передислокация и расформирование воинских подразделений. Некоторые стоящие перед ВС РФ задачи невозможно решить без таких преобразований.

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Ещё две части ВС России стали гвардейскими по указу Путина

Напомним, ранее Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ на уровне 2 441 630 единиц, из них 1 550 500 — военнослужащие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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Борис Эльфанд
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