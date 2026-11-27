Новый кредит ЕС на сумму до 45 млрд евро может ослабить интерес Украины к мирным переговорам, заявил сенатор Григорий Карасин. По его словам, очередное вливание денег даёт Киеву повод рассчитывать на продолжение боевых действий.

Кредит на 2027 год Еврокомиссия предложила выделить сверх уже согласованных 90 млрд евро. Из нового займа до 25 млрд евро планируют направить на военные нужды. По мнению сенатора, дополнительное условие о репарациях осложнит поиск компромисса с Москвой, хотя Россия готова продолжать переговоры.

«Воинственное воображение Брюсселя не знает границ. То, что они увязывают одно с другим, просто показывает тупиковость их подхода к урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».