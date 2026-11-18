На въездах в Волгоград вновь появилось историческое название «Сталинград». Дорожные службы 18 ноября начали менять привычные указатели в преддверии 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Уже 20 ноября городу вернут прежние таблички, сообщает V1.RU со ссылкой на местную администрацию.

Знаки с надписью «Сталинград» устанавливают на основных магистралях, ведущих в город-герой. Речь идёт об указателях «Начало населённого пункта» и «Конец населённого пункта». При этом официальное название Волгограда остаётся прежним.

В мэрии пояснили, что временное возвращение исторического имени предусмотрено решением городской думы. Таким образом власти отдают дань памяти защитникам Сталинграда и событиям Великой Отечественной войны.

Всего Волгоград символически становится Сталинградом девять раз в году. В частности, историческое название появляется на въездах 2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской битве, 9 мая, в День Победы, 22 июня, в День памяти и скорби, и 19 ноября — в годовщину начала советского контрнаступления.

Именно 19 ноября 1942 года Красная армия начала операцию «Уран», в результате которой немецкая группировка под Сталинградом была окружена. Это стало одним из ключевых этапов коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Между тем идея постоянного переименования Волгограда продолжает вызывать дискуссии. Ранее депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила вернуть городу название Сталинград, а Санкт-Петербургу — Ленинград. В Общественной палате выступили против этой инициативы.

Ранее Life.ru сообщал, как Волгограду временно вернули историческое название в День памяти и скорби. Тогда дорожные знаки также заменили в рамках сложившейся традиции.